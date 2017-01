Presidente da APAF admite erros do árbitro Luís Godinho

Ontem às 22:21 Facebook

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, observou erros na arbitragem Luís Godinho no jogo Moreirense-F. C. Porto, que não especificou, e disse ser necessário "não levantar suspeições".

"Não falarei sobre nenhum lance do jogo ou de qualquer jogo antes de serem assuntos de relatório. Claro que houve erros, como, infelizmente, acontecem em todos os jogos. Não podemos é levantar suspeições. Existiram erros mas as instâncias próprias irão penalizar o árbitro, se assim for o entendimento de quem observou o jogo e do Conselho de Arbitragem", disse Luciano Gonçalves à SIC Notícias.

"Trata-se de um árbitro jovem, que está a fazer um bom caminho. É óbvio que em todos os jogos que envolvem equipas com maior destaque os erros são muito mais esmiuçados. É óbvio que a equipa de arbitragem teve os seus lapsos e que as coisas não estão a correr bem, estão a acontecer demasiados erros", rematou o presidente da APAF.