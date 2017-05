Presidente da FIFA condena "idiotas" depois de incidente racista

Hoje às 11:26 Facebook

O presidente da FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, lamentou, esta terça-feira, a existência de "idiotas" com "atitudes racistas" no futebol e disse que vai abordar com o futebolista ganês Muntari, do Pescara, a forma de lutar contra esse problema.

"Vou falar com Muntari no sentido de trabalharmos juntos na abordagem deste problema. Infelizmente há idiotas em todo o lado, mas nós temos de lutar e trabalhar contra eles", disse Gianni Infantino, que falava antes do inicio da reunião do Conselho da FIFA, em Manama, no Bahrein.

Infantino estava a referir-se ao incidente que envolveu Muntari no jogo com o Cagliari, do campeonato italiano, a 30 de abril, que levou o médio a deixar prematuramente o relvado, em protesto contra os cânticos racistas.

O ganês queixou-se ao árbitro dos cânticos racistas de que estava a ser alvo, mas este exibiu-lhe um cartão amarelo pelos gestos veementes que fez e outro depois de abandonar o relvado, deixando o Pescara reduzido a dez unidades a poucos minutos do final do jogo que o Cagliari venceu por 1-0.

Muntari foi suspenso por um jogo depois de "ter sido avisado por duas vezes por causa dos seus protestos e por ter violado os regulamentos ao abandonar o relvado sem autorização do árbitro", mas a federação italiana de futebol (FIGC) anulou posteriormente essa punição.

Sobre os mesmos incidentes, a Liga italiana decidiu não sancionar o Cagliari, tendo em consideração que os gritos racistas partiram de uma dezena de espetadores, que representam menos de um por cento dos adeptos que se encontravam naquele setor do estádio.