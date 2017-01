Problemas físicos travam João Sousa no Open da Austrália

JN Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Eliminado na primeira ronda do primeiro Grand Slam da temporada, em singulares, pelo australiano Jordan Thompson, 76.º do circuito ATP, o tenista português João Sousa, 37.º da hierarquia mundial, justificou o afastamento com "problemas físicos".

"Não estive à altura do desafio a nível físico. Antes de entrar no campo tive alguns problemas físicos. Custou-me muitíssimo recuperar boas sensações fisicamente", explicou o jogador, citado pela respetiva assessoria de imprensa.

João Sousa, que três dias antes tinha perdido a final do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, diante do norte-americano Jack Sock, até entrou no Open da Austrália com o pé direito, tendo vencido os dois primeiros sets, mas foi cedendo à medida que o encontro se desenrolou. Acabou, por isso, derrotado ao fim de mais de três horas, por 6-7 (2-7), 4-6, 6-3, 6-2 e 6-1.

Elogiando o facto de o adversário ter "servido bem em momentos decisivos", o tenista português aponta agora à competição de pares. "Amanhã [quarta-feira] tenho os pares. Resta-me recuperar hoje para estar o melhor possível para disputar a primeira ronda de pares", frisou, ele que atuará ao lado do argentino Guillermo Duran - na estreia, terão pela frente o neozelandês Marcus Daniell e o brasileiro Marcelo Demoliner.

Com o desaire desta terça-feira, o quadro de singulares masculinos ficou sem portugueses, já que Gastão Elias, 77.º do circuito, foi afastado na segunda-feira, primeiro dia do Open da Austrália, pelo australiano Nick Kyrgios, 13.º da hierarquia.