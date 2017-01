Insultos e intervenção da PSP à chegada do Sporting a Alvalade

LPC Hoje às 02:55, atualizado às 03:15 Facebook

A PSP teve de fazer dispersar um grupo de adeptos leoninos que, esta quarta-feira madrugada, aguardava pela chegada dos jogadores a Alvalade.

Faltavam cerca de 20 minutos para as 3 horas da manhã quando o autocarro do Sporting chegou a Alvalade, em Lisboa, depois de a equipa ter saída da Base Aérea de Figo Maduro.

Tal como tinha acontecido em Chaves horas antes, após a eliminação da Taça de Portugal, um grupo com algumas dezenas de adeptos presenteou os jogadores com insultos e gestos obscenos, mostrando o seu desagrado pela prestação da equipa.

"Joguem à bola" e "são uma vergonha" eram as palavras de ordem proferidas em frente a um cordão policial reforçado, que protegia os jogadores leoninos naquele que foi o momento de maior exaltação e confusão da noite.

Já depois da entrada do autocarro no recinto do estádio, alguns adeptos acenderam engenhos pirotécnicos na rua e a PSP, presente com elementos do Corpo de Intervenção e spotters, avançou em passo acelerado, de forma a fazer dispersar um grupo de adeptos mais exaltado.

Já com os adeptos a maior distância da porta do parque do estádio, novos insultos e assobios fizeram-se ouvir com a saída dos jogadores nas suas viaturas particulares. Algumas pedras foram também arremessadas, mas a situação acalmou já perto das 3 horas, com os adeptos a começarem a dispersar.