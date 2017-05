Ontem às 21:49 Facebook

O pugilista norte-americano, conhecido pelas excentricidades, assinou mais uma, ao dirigir-se a uma instituição bancária para levar muito (mas mesmo muito) dinheiro.

Segundo informações avançadas por meios de comunicação social norte-americana, Mayweather levantou um montante entre os cinco e os 10 milhões de dólares para abrir um clube de strip em Las Vegas.

No vídeo, vê-se o pugilista, um dos atletas mais bem pagos do Mundo, a transportar enormes maços de notas com a ajuda de dois amigos. O melhor é apreciar o momento, que não é para a carteira do mais comum dos mortais.