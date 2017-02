Quaresma fica no Besiktas até 2020

Hoje às 19:22 Facebook

O internacional português renovou por três anos o seu contrato com o Besiktas, ficando assim vinculado ao clube de Istambul até 2020.

Quaresma, de 33 anos, chegou a Istambul em 2015, transferido do F. C. Porto. Pelo novo contrato ganhará cerca de seis milhões de euros, acrescenta o clube da liga turca, no comunicado publicado no site oficial.

"Besiktas sempre e para sempre", escrevera no Instagram na segunda-feira o jogador, reforçando o orgulho em estar em Istambul, depois de já ter jogado por Sporting, F. C. Porto, FC Barcelona, Inter e Chelsea.

Em 17 jogos desta época da liga turca, Quaresma marcou um golo e fez nove assistências para golo. O Besiktas é o atual líder do campeonato turco.