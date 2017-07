Quarteto carimba apuramento para a fase de grupos

Hoje às 18:10 Facebook

Moreirense, Paços de Ferreira, União da Madeira e Oliveirense garantiram, esta tarde, a presença na fase de grupos da Taça da Liga.

Detentor do troféu, o Moreirense superiorizou-se ao Desportivo das Aves e garantiu a continuidade em prova. Rafael Costa, aos 42 minutos, de penálti, assinou o triunfo (1-0) dos cónegos. O Paços de Ferreira esteve a perder em Arouca, fruto do golo de Cícero aos sete minutos, mas consumou a reviravolta (2-1) na etapa complementar, com tentos de Xavier (51m) e Medeiros (75).

Em duelo de equipas da LigaPro, União da Madeira e Oliveirense deram a volta ao Gil Vicente e Santa Clara, respetivamente. Rubio deu vantagem aos galos, mas Luan bisou e consumou a "remontada", que deu a qualificação aos insulares. Um filme semelhante ao verificado no Oliveirense-Santa Clara. Thiago colocou os açorianos a vencer, aos oito minutos, tendo Riascos bisado e dado a volta ao marcador, ao cair do pano.