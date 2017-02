"Quem ganhou o jogo foi o Casillas", diz Jorge Jesus

A.T. Ontem às 23:51 Facebook

O técnico do Sporting atribuiu a Iker Casillas grande parte da responsabilidade pela derrota sofrida, esta noite, pelos leões na cidade Invicta e admitiu que Palhinha, que substituiu o castigado William Carvalho, levou o "guião errado" para a primeira parte do clássico.

"Bom jogo, com duas grandes equipas, dignas uma da outra, à procura da vitória. Na primeira parte, o F. C. Porto foi melhor, porque o Palhinha não levou o guião certo para se enquadrar no jogo e isso foi fatal em termos táticos", acusou Jorge Jesus, admitindo que a equipa leonina sofreu dois golos em lances "que seriam fáceis de anular", em mais uma indireta ao jovem jogador leonino que, recorde-se, colocou em jogo Soares no lance que resultou no primeiro golo portista.

"Ao intervalo, corrigimos a estrutura e quem ganhou este jogo foi o Casillas. O F. C Porto marcou dois golos em três remates, mas, na segunda parte, mudámos o jogo e fomos muito mais equipa do que o nosso rival. O F. C. Porto não teve jogo ofensivo, marcámos um golo e falhámos mais duas chances claras, com todo o mérito a pertencer ao Casillas. A qualidade do keeper ganhou este jogo e foi isso que lhe disse no final da partida. Parabéns ao F. C. Porto por saber jogar com o resultado e parabéns ao Sporting, porque não é fácil estar a perder 2-0 e virar o encontro. O resultado certo era o empate a duas bolas", revelou o técnico leonino, apresentando três razões para a titularidade de Matheus Pereira no clássico: "Já tinha jogado numa partida com o F. C. Porto que ganhámos. Tinha o Joel [Campbell] e o Bruno [César] lesionados e, por isso, não sobravam muitas soluções para aquele lugar. No onze titular, tivemos seis atletas da formação, dez na convocatória e isso paga-se. Estamos a dar um passo atrás para dar dois à frente", admitiu Jesus, referindo-se à juventude do grupo.

"Houve uma falta nítida sobre o Palhinha no início da jogada que resulta no segundo golo do F. C. Porto e há uma mão na bola, ou bola na mão - depende do árbitro - na área portista", disse o treinador leonino, admitindo o adeus ao título: "O F. C. Porto tirou-nos da luta do primeiro lugar".