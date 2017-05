Rafa e Jiménez no onze do Benfica frente ao Rio Ave

JN Hoje às 19:35, atualizado às 19:42 Facebook

Rafa e Raul Jiménez. Eis as duas novidades do Benfica para o encontro desta noite (20.15 horas), frente ao Rio Ave.

Face ao último jogo dos encarnados, frente ao Estoril, saem Salvio e Mitroglou.

No Rio Ave, Luís Castro não efetuou qualquer mudança face ao último jogo, diante do Nacional.

O Benfica lidera o campeonato com 75 pontos e, em caso de triunfo sobre o Rio Ave, garante uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo classificado, o F. C. Porto - que, neste sábado, empatou (1-1) com o Marítimo.

O Rio Ave tem 45 pontos e, se vencer, iguala o Marítimo no sexto lugar, o último a valer uma vaga na Europa.