Rafa Nadal volta aos quartos de final de um Grand Slam

Hoje às 16:55, atualizado às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista espanhol eliminou o francês Gael Monfils nos oitavos de final do Open da Austrália.

Quase dois anos depois, o tenista espanhol, Rafael Nadal, volta aos quartos de final de um Grand Slam, na sequência do triunfo sobre o francês Gael Monfils, por 6-3, 6-3, 4-6 e 6-4, nos oitavos de final do Open da Austrália.

"Estou muito feliz por estar nos quartos de final de um Grand Slam depois de dois anos de ausência. É muito especial para mim, sobretudo aqui na Austrália, onde me sinto um bocadinho em casa", reconheceu o nono cabeça de série, após o encontro.

Dono de 14 títulos do Grand Slam, Rafa Nadal, de 30 anos, terá pela frente, na próxima ronda, o canadiano Milos Raonic, o jogador mais bem cotado no ranking ATP ainda em competição, que eliminou o espanhol Roberto Bautista Agut, 13.º cabeça de série, pelos parciais de 7-6 (8-6), 3-6, 6-4 e 6-1.

A oitava jornada do primeiro "major" da temporada ficou ainda marcada pelo final da caminhada gloriosa do uzbeque Denis Istomin. Responsável pela maior surpresa do torneio, ao eliminar o seis vezes campeão Novak Djokovic na segunda ronda, o 117.º jogador mundial acabou por cair diante do búlgaro Grigor Dimitrov, por 2-6, 7-6 (7-2), 6-2 e 6-1.

No quadro feminino, Serena Williams venceu a checa Barbora Strycova, por 7-5 e 6-4, e agora terá pela frente a tenista sensação desta época, a britânica Johanna Konta, que despachou a russa Ekaterina Makarova, por 6-1 e 6-4.

Nos outros encontros dos oitavos de final disputados nesta segunda-feira, a veterana croata Mirjana Lucic-Baroni derrotou a "qualifier" norte-americana Jennifer Brady, por 6-4 e 6-2, para atingir os primeiros quartos de final de um "Grand Slam" em 18 anos, enquanto a checa Karolina Pliskova, quinta cabeça de série, bateu a australiana Daria Gavrilova, por duplo 6-3.