Rafael Martins faz primeiro treino em Guimarães

"Bem-vindo" foram as primeiras palavras de Pedro Martins para o ponta de lança brasileiro Rafael Martins, que, nesta tarde de terça-feira, cumpre o primeiro treino com a camisola do Vitória de Guimarães.

O avançado, de 27 anos, reforço dos minhotos até 2019, proveniente dos espanhóis do Levante, chega à Cidade-Berço para a vaga do compatriota Soares, que ontem vinculou-se ao F.C.Porto.

Nas duas anteriores passagens pelo futebol português, Rafael Martins destacou-se pela capacidade de concretização, com 16 golos pelo Moreirense (2015/2016) e 15 pelo Vitória de Setúbal (2013/2014). Agora, para o novo projeto na sua carreira, o avançado não deixa promessa de golos. "Não tenho meta de golos, mas prometo trabalho e dedicação", disse, em declarações ao sitio oficial do clube.

Apesar da pouca utilização no clube valenciano, Rafael Martins chega a Guimarães em condições físicas de ser opção de Pedro Martins para os próximos encontros da liga, ficando a dúvida se já poderá ser utilizado diante o Marítimo, no próximo sábado (16 horas), no estádio D.Afonso Henriques.