Rali de Portugal ligou os motores esta manhã para quatro dias "a dar gás"

Hoje às 08:10, atualizado às 10:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Rali de Portugal já mexe. Durante a manhã, os pilotos afinam as máquinas, mais potentes e rápidas, e ao fim da tarde começam a levantar pó, em Lousada.

O primeiro dia da 51.ª edição do Rali de Portugal começa com o tradicional "shakedown", das 7.30 às 11.30 horas. A última oportunidade de marcas e pilotos afinarem as marcas começa na zona de Paredes e termina em Baltar.

Ainda antes da primeira especial, os pilotos têm de passar no teste da cerimónia oficial, no castelo de Guimarães, às 18.10 horas, após o fim de uma sessão de autógrafos, aprazada para as 17.25 horas.

Cumpridas as formalidades, as máquinas - este ano mais potentes e mais rápidas - saem para a estrada e promete dar espetáculo a todo o gás.

A superespecial na pista de ralicrosse de Lousada, de 3,36 quilómetros, marca o início do Rali de Portugal, sexta prova do Mundial, que é liderado pelo francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), candidato ao "penta".

A partir das 19:03, o tetracampeão do mundo procura regressar aos triunfos no campeonato, depois da vitória em Monte Carlo, na prova inaugural, e defender os 16 pontos de vantagem sobre o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que venceu na Suécia e já conquistou o rali luso, e os 18 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que venceu as últimas duas provas, em França e na Argentina.

O britânico Kris Meeke (Citroën C3), detentor do título em Portugal, ocupa o nono lugar da classificação de pilotos, venceu no México, mas abandonou na Córsega, com problemas mecânicos, e sofreu dois acidentes na Argentina, apresentando-se, no entanto, como candidato a disputar o triunfo.

Ogier, que já venceu em solo luso em 2010, 2011, 2013 e 2014, parte, mais uma vez como favorito e sério candidato a igualar o recorde de cinco vitórias no Rali de Portugal, na posse do finlandês Markku Alen, apesar de ter falhado o pódio na Argentina, onde terminou no quarto posto.

A edição de 2017 do Rali de Portugal vai ter 349,17 quilómetros cronometrados, divididos por 19 classificativas, o mesmo número do ano passado, estreando a 'Braga Street Stage', uma especial-espetáculo de 1,9 quilómetros a percorrer duas vezes no final do segundo dia.

A prova começa hoje com a superespecial de Lousada, onde Ogier venceu em 2016, seguindo para o Alto Minho, onde os pilotos vão percorrer duas vezes os renovados troços cronometrados de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, antes da 'Braga Street Stage', ao início da noite.

No sábado, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante -- a especial mais longa da prova com 37,55 quilómetros -, com duas passagens cada, vão acolher praticamente metade da distância do rali. Para domingo, estão marcadas mais quatro classificativas, Fafe, com duas passagens pelo seu emblemático salto, uma delas 'power stage', e os troços de Luílhas e Montim.