Rampa da Falperra com novo recorde de volta mais rápida

O italiano Simone Faggioli bateu o recorde de melhor volta na Rampa da Falperra, na primeira subida da manhã deste domingo, em Braga. No Campeonato Nacional, Pedro Salvador abandonou.

Simone Faggioli, piloto de 38 anos natural de Firenze, completou a subida ao monte da Falperra em 1:48.686 segundos, e foi o primeiro de sempre a rodar no minuto e 48 segundos. O anterior recorde também era de Faggioli e tinha sido estabelecido em 2015. Era de 1:49.364, mais 0.678 segundos do que o novo tempo.

Para bater o recorde, Faggioli subiu o monte da Falperra a uma velocidade média de 172,23 quilómetros por hora. O carro é o mesmo de 2015: o Norma M20 FC. Com este tempo, o italiano engrandece o favoritismo que já tinha para a vitória na prova bracarense do Campeonato Europeu de Montanha. Recorde-se que Faggioli é nove vezes vencedor daquele europeu, com oito campeonatos seguidos nos últimos oito anos. O primeiro foi em 2005.

No Campeonato Nacional desiludiu o carro de Pedro Salvador que ficou a meio da primeira subida do dia, a segunda da competição.

Depois de ontem ter sido o melhor nos treinos e ter visto cancelada a prova de subida, este domingo foi por problemas no protótipo Silvercar EF 10. Fica, assim, aberto o caminho para a vitória de Rui Ramalho, no Osella PA 21S Evo, que foi o melhor do Campeonato Nacional na primeira partida esta manhã.