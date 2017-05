Triunfo em Vila do Conde deixa Benfica a dois pontos do "tetra"

JN Hoje às 22:19, atualizado às 23:28 Facebook

Raúl Jiménez, o mexicano que, na época passada, deu a vitória ao Benfica em Vila do Conde, repetiu a graça neste domingo, e com o mesmo desfecho face há um ano: triunfo de 1-0 sobre o Rio Ave.

A vitória permite às águias isolarem-se ainda mais na liderança do campeonato, somando agora 78 pontos. Com mais cinco que o F. C. Porto, segundo classificado, o Benfica está a dois pontos do tetracampeonato, quando faltam duas jornadas para o fim da Liga.

Num jogo intenso e bem disputado, com oportunidades para ambos os lados, o Rio Ave até podia ter marcado logo aos dois minutos, dado que Ederson saiu mal num livre e Pizzi quase introduziu a bola na própria baliza.

Não se assustou o Benfica, que respondeu com umas quantas boas ocasiões ainda no decorrer do primeiro tempo, entre as quais um remate de Jonas a rasar o poste e um tiro de Nélson Semedo, dentro de área, que obrigou Cássio a defesa apertada.

Com tudo empatado a zeros ao intervalo, o Benfica reentrou mais forte, mas foram do Rio Ave as primeiras grandes oportunidades da segunda parte: aos 60, Heldon, com muito espaço, atirou ao lado, e aos 73 foi Tarantini quem atirou a rasar o poste.

Só que a resposta do Benfica foi letal: num contra-ataque, o recém-entrado Salvio progrediu pela esquerda até servir Raúl Jiménez que, só com Cássio pela frente, não desperdiçou.

Perto do minuto 90, Gonçalo Paciência ainda ficou muito perto de empatar, mas o remate do avançado cedido pelo F. C. Porto saiu ao poste.