Real aproveita deslizes da concorrência e é cada vez mais líder

Dos cinco primeiros classificados do campeonato espanhol, só o Real Madrid saiu da 20.ª jornada com os três pontos. Os "merengues" venceram, neste domingo, a Real Sociedad, por 3-0, aproveitando os deslizes de Barcelona, Sevilha e Atlético de Madrid.

Um golo de Kovacic, aos 38 minutos, permitiu à equipa da casa inaugurar o marcador, tendo o triunfo sido confirmado já no segundo tempo, com remates certeiros de Cristiano Ronaldo (aos 58 minutos, picou a bola, com grande classe, sobre Gerónimo Rulli, guardião do Real Sociedad) e Álvaro Morata (82 minutos).

Com este resultado, o Real Madrid, que continua a ter um jogo a menos no campeonato espanhol, soma 46 pontos, mais quatro do que o Barcelona e Sevilha e mais dez que o Atlético de Madrid, quarto classificado.