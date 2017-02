Real Madrid afasta hipótese de final da Taça do Rei no Bernabéu

Hoje às 17:54, atualizado às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, descartou, esta quinta-feira, a hipótese do estádio Santiago Bernabéu ser palco da final da Taça do Rei de futebol, alegando que estará em obras.

O líder dos merengues, que falava na apresentação de um livro sobre os mais recentes sucessos do clube, frisou que o estádio do líder do campeonato espanhol não poderá receber o FC Barcelona - Alavés, a 27 de maio, já que "há obras de remodelação marcadas e tem de se cumprir a licença".

Por outro lado, Florentino Pérez negou o interesse do Real Madrid em David de Gea, atual guarda-redes do Manchester United.

"Não trabalhamos em nenhuma transferência antes de terminar a época", disse, acrescentando que o clube está "encantado" com Keylor Navas, o atual guarda-redes merengue.