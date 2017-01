Real Madrid bate Sevilha na Taça do Rei

Ontem às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

James Rodriguez foi o grande protagonista da primeira mão dos oitavos de final da "Copa del Rey". O atacante colombiano marcou dois dos três golos com que os "merengues" venceram o rival da Andaluzia, por 3-0, nesta noite de quarta-feira.

Sem Pepe, lesionado, nem Cristiano Ronaldo, poupado pelo treinador Zinedine Zidane, o Real Madrid não demorou a adiantar-se no marcador, como primeiro golo da noite assinado por James, com um remate de fora da área.

Depois de o defesa central francês Varane ter ampliado para 2-0, o ex-jogador do F. C. Porto voltou a entrar em ação no Bernabéu, num lance que entrará para o burlesco do futebol. James empurrou o colega Modric e enganou o árbitro, que assinalou penálti. O próprio James fez o 3-0, que já se verificava ao intervalo.

Resultados:

Real Sociedade-Villarreal, 3-1; Alcorcon (D2)-Córdova (D2), 0-0; Real Madrid-Sevilha, 3-0; Terça-feira - Valência-Celta Vigo, 1-4; Osasuna-Eibar, 0-3; Corunha-Alavés, 2-2; Las Palmas-Atlético Madrid, 0-2; Hoje - Atlético Bilbau-Barcelona.

Os jogos da segunda mão serão disputados entre os próximos dias 10 e 12.