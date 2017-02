Real Madrid cimenta liderança

Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo ficou em branco no triunfo do Real Madrid frente ao Espanhol. Merengues têm mais quatro pontos do que o Barcelona e menos um jogo disputado.

Com Cristiano Ronaldo e Pepe a jogarem durante os 90 minutos, o Real Madrid cumpriu o favoritismo e venceu o Espanhol, por 2-0. O espanhol Morata aproveitou a titularidade para mostrar serviço e deu início ao triunfo merengue, com o golo aos 33 minutos.

No regresso à competição, após longa paragem por lesão, o galês Gareth Bale entrou em campo aos 71 minutos e, aos 83, sentenciou o jogo, ao concluir na perfeição um rápido contra ataque do Real Madrid.

Com este triunfo, o Real Madrid deu mais um importante passo para conquistar o título espanhol. A equipa de Cristiano Ronaldo passa a somar 52 pontos, mais quatro do que o Barcelona e menos um jogo realizado.