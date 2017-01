Real Madrid domina onze ideal da FIFA

Hoje às 18:03, atualizado às 18:13 Facebook

Cristiano Ronaldo faz parte do onze galático de 2016 e tem a companhia de quatro colegas de equipa e de Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo é o único jogador português a figurar no melhor onze do ano. O avançado português repete a presença dos anos anteriores.

CR7 divide o ataque com dois rivais do Barcelona - Messi e Luís Suaréz -, mas tem a companhia de quatro colegas de equipa do Real Madrid.

Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique, e Daniel Alves, defesa da Juventus, são os únicos futebolistas que não jogam nos dois gigantes espanhóis que fazem parte do onze ideial. Antoine Griezmann, finalista ao prémio de melhor jogador do ano, ficou de fora.

Onze ideal: Neuer (Bayern Munique), Daniel Alves (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Marcelo (Real Madrid), Kroos (Real Madrid), Modric (Real Madrid), Iniesta (Barcelona), Messi (Barcelona), Luis Suárez (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).