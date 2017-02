Real Madrid e Bayern marcam posição

Hoje às 21:43, atualizado às 21:45 Facebook

O Nápoles, derrotado no Bernabéu, por 3-1, e o Arsenal, batido no Allianz Arena, por 5-1, sujeitaram-se à lei do mais forte, em jogos da primeira mão dos oitavos avos de final da Champions, disputados nesta noite de quarta-feira.

O Real Madrid esteve a perder (golo de Insigne), mas o Nápoles não pôde com a reação do campeão europeu, que chegou ao empate ainda na primeira parte e que virou o marcador já no segundo tempo, com golos de Kroos e de Casemiro. O remate deste médio brasileiro foi uma obra de arte.

Veja aqui o golo do ex-jogador do F. C. Porto:

Em Munique, o Bayern destroçou o Arsenal. Os "Gunners" ainda resistiram até ao 1-1, quando o chileno Alexis Sanchez, na recarga a um penálti, neutralizou o primeiro golo do desafio, marcado por Arjen Robben. Só que a máquina do campeoníssimo alemão esteve imparável e fez subir o marcador até aos 5-1, com um golo do inevitável Lewandowski, mais dois de Thiago Alcântara e outro de Muller.

Os jogos da segunda mão estão marcados para 7 de março.