Real Madrid elimina Atlético

Quarto ano consecutivo de recontros entre os rivais de Madrid na Liga dos Campeões e o desfecho de sempre.

O Atlético até ganhou a segunda mão da semifinal (2-1), nesta noite de quarta-feira, mas não pôde reverter a derrota de 3-0 no Bernabéu e, mais uma vez, vergou-se à insuportável subalternidade. O Real Madrid jogará a final com a Juventus.

Naquele que foi o último jogo das competições europeias de clubes no Estádio Vicente Calderón - a partir da próxima época, o Atlético passa a jogar no novo recinto, La Peiñeta -, os "colchoneros" entraram a a todo o gás e rapidamente chegaram a 2-0, com remates de Raul Ñiguez (12 m) e de Antoine Griezmann (16 m), este de penálti.

O Real Madrid viu-se aflito para travar o ímpeto do rival, que foi a jogo com tudo, até com excessos. O árbitro turco Cuneyt Cakir foi obrigado a exercer a autoridade e teve de mostrar seis cartões amarelos (quatro para jogadores do Atlético) só na primeira parte, que não terminou sem o golo que congelou o Vicente Calderón, após obra-prima de Benzema, remate de Kroos, defesa de Oblak e recarga vitoriosa de Isco (42 m).

Com o golo marcado no terreno do rival, o Real Madrid readquiriu o conforto com que saíra da primeira mão (3-0) e pôs o Atlético em sentido. Os "colchoneros" precisavam de marcar mais três sem sofrer nenhum e viram-se perante uma montanha intransponível. O Real Madrid passou a controlar o jogo e quase que se limitou a deixar correr o relógio, embora com o Atlético sempre ligado à corrente e à procura do melhor resultado possível.

Por fim, repetiu-se a penosa tendência para o Atlético, outra vez eliminado pelo rival da Castellana, tal como já sucedera nas finais de 2014 e de 2016 e nos quartos de final de 2015.

Autor dos três golos com que o Real Madrid varreu o rival na primeira mão, desta vez, Cristiano Ronaldo ficou em branco, mas avança para mais uma final, que poderá dar o quarto troféu ao prodígio madeirense.

A 3 de junho, em Cardiff, o Real Madrid procurará a 12.ª "orelhuda" da história do clube. O adversário é a Juventus (bicampeã, em 1985 e 1996), numa final que será o remake da de 1998, ganha pelos "merengues" (1-0, golo de Predrag Mijtovic).