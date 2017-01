Real Madrid estende recorde e avança na Taça do Rei

Almiro Ferreira Ontem às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid empatou em Sevilha, esta quinta-feira, por 3-3, e apurou-se para os quartos de final da "Copa del Rey", graças ao triunfo na primeira mão dos oitavos de final, por 3-0. E vão 40 jogos seguidos dos "blancos" sem qualquer derrota.

Os "merengues", que estiveram na iminência de ver interrompido o recorde espanhol de imbatibilidade, celebraram o 40.º jogo seguido sem derrotas, graças a um golo de Benzema, já nos "descontos" do desafio.

Com a vantagem obtida na semana passada, Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, alinhou uma equipa com algumas segundas linhas, sem Modric, Benzema, James e Cristiano Ronaldo, entre outros, todos poupados, ou Pepe e Bale, lesionados.

Com tantas baixas, os "merengues" compareceram no Estádio Sanches Pizjuan apenas com seis jogadores suplentes, entre os quais o português Fábio Coentrão, que não saiu do banco, ou o médio de 21 anos Enzo Zidane, filho do treinador, que joga na equipa B dos "blancos".

O Sevilha foi o primeiro a marcar, com um autogolo de Danilo, ex-jogador do F. C. Porto. Já no segundo tempo, o Real Madrid chegou ao empate, numa jogada concluída por Marco Asensio. Stevan Jovetic e Vicente Iborra voltaram a adiantar a equipa da Anadaluzia, até 3-1, mas o Real Madrid, que ainda podia sofrer mais um golo, logo matou o suspense. Sergio Ramos marcou de penálti e reduziu para 3-2 e Benzema, já no minuto 90+3, salvou e estendeu o recorde dos "blancos", que agora somam quatro dezenas de jogos a eito sem derrotas. O máximo absoluto das principais ligas europeias pertence à Juventus e está à distância de mais três encontros.

Ainda nesta quinta-feira, outros dois clubes ficaram apurados para os quartos de final da Taça do Rei. A conclusão destas duas eliminatórias também estava quase sentenciada desde as partidas das primeira mão: o Celta de Vigo, que tinha ganho em Valência, por 4-1, voltou a bater a equipa "Che", por 2-1; e o Eibar, que vencera em Osasuna por 3-0, confirmou a qualificação com um empate a 0-0.

Alavés, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedade e Alcorcón, única equipa da segunda liga ainda em prova, também entrarão no sorteio dos quartos de final, a realizar nesta sexta-feira.