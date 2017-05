Real Madrid vence Celta de Vigo e fica a um empate do título

JN Hoje às 21:56 Facebook

O Real Madrid está a apenas um empate de se sagrar campeão espanhol, depois de, nesta quarta-feira, ter vencido o Celta de Vigo por 4-1.

Num encontro polémico, marcado por muitas queixas dos galegos, Cristiano Ronaldo faturou logo aos 10 minutos, tendo ampliado a contagem no início do segundo tempo (48 minutos).

Depois, e mesmo com Aspas expulso aos 62, num lance em que o Celta reclamou grande penalidade, Guidetti ainda reduziu, mas os golos de Benzema (minuto 70) e Kroos (88) resolveram definitivamente a questão.

Com este resultado, o Real Madrid soma 90 pontos, mais três do que o Barcelona, quando falta apenas uma jornada. Quer isto dizer que, no último jogo, frente ao Málaga, os merengues apenas precisam de pontuar, para confirmarem um título que foge desde 2011/12.