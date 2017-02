"Reforços" garantem que balneário do Sporting está unido

Hoje às 11:07 Facebook

Três dos futebolistas que recentemente regressaram ao Sporting garantiram que o balneário está unido e mostraram-se satisfeitos com a forma como foram recebidos em Alvalade.

"Estou onde sempre ambicionei estar", afirmou João Palhinha, em declarações à Sporting TV, assegurando que equipa "está já a pensar no próximo jogo", depois da derrota no Dragão com o F.C. Porto, por 2-1, e que "o balneário está sempre unido".

O médio, que alinhava no Belenenses por empréstimo, mostrou-se orgulhoso por trabalhar com o treinador Jorge Jesus: "Quero evoluir e chegar ao mais alto nível com a ajuda dele".

Francisco Geraldes, que representava o Moreirense, garantiu que "o grupo sempre esteve e estará unido" e deixou uma garantia: "Não vão conseguir desestabilizar o nosso balneário".

O médio Daniel Podence assegurou que sempre foi acompanhado pelo Sporting durante o tempo em que esteve emprestado ao clube de Moreira de Cónegos: "Ligavam-me sempre pessoas da estrutura [do Sporting], foi muito importante sentir que as pessoas me estavam a acompanhar".