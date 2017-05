Relatórios dos árbitros são públicos a partir da próxima época

JN Hoje às 17:56, atualizado às 18:39 Facebook

É oficial: os relatórios dos árbitros passarão a ser públicos a partir da próxima temporada. Isso mesmo foi, nesta segunda-feira, anunciado na página da Federação Portuguesa de Futebol.

"A Direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta segunda-feira que na época 2017/18 os relatórios de jogo das equipas de arbitragem, nas competições profissionais, passarão a ser divulgados publicamente. Os relatórios de jogo das equipas de arbitragem serão divulgados no site fpf.pt depois de concluída a análise e publicadas as decisões do Conselho de Disciplina", pode ler-se na nota divulgada.

Em declarações ao site da Federação, José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, considerou que a decisão foi tomada a pensar nos adeptos. "Atendendo à necessidade constante de ajudar todos os intervenientes - nomeadamente os adeptos - a conhecer e compreender todas as dimensões do futebol, o Conselho de Arbitragem entende que a divulgação pública dos relatórios de jogo das equipas de arbitragem é uma boa prática, amiga da transparência, e deve ser tomada a partir do início da época 2017/18", explicou.