Relógios de luxo roubados na gala da FIFA

Hoje às 17:05, atualizado às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo não foi o único a sorrir com o prémio "The Best", atribuído ao melhor jogador do mundo. Na cerimónia dos Óscares do futebol, mão leve surripiou seis relógios de luxo da marca Hublot. Preço unitário das máquinas: 11 700 euros.

A Polícia suíça investiga o furto, decorrido momentos antes da gala, na última segunda-feira. Segundo o jornal Blick, editado em Zurique, os relógios do modelo "Big Bang Football", especialmente produzidos para a ocasião, estavam para ser entregues no momento da entrega dos troféus aos vencedores.

Na urgência causada pela embaraçosa situação, o prestigiado relojoeiro suíço, patrocinador da gala, teve de procurar relógios idênticos a toda a pressa.

À margem da investigação policial, a própria FIFA abriu inquérito interno para apurar as causas do misterioso desaparecimento dos relógios.