Renato Sanches a um jogo de render mais cinco milhões ao Benfica

JN Ontem às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um minuto que seja, nos três jogos que o pentacampeão Bayern de Munique ainda vai disputar esta temporada, é o suficiente para que Renato Sanches renda ao Benfica mais cinco milhões de euros.

Tudo porque o acordo de transferência do ex-médio das águias para os bávaros, consumado no final da época passada, contempla, além de um pagamento a pronto de 35 milhões de euros, uma série de objetivos que poderão render aos cofres das águias outros encaixes adicionais, até 45 milhões de euros.

Neste caso, a meta em causa prende-se com o número de 25 jogos disputados numa época, sendo que, depois de ter sido utilizado no último do jogo do Bayern, frente ao Wolfsburgo, Sanches passou a somar 24.