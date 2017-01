Renovação de Messi bem encaminhada

Hoje às 19:19 Facebook

Diretor desportivo do Barcelona anunciou que as negociações "estão a correr bem".

As negociações para a renovação do contrato do argentino Lionel Messi com o Barcelona "estão a correr bem", garantiu nesta terça-feira o diretor desportivo do clube catalão, Robert Fernandez.

"Existem muitos rumores e pessoas que querem "envenenar" a situação, mas temos estado a trabalhar nisto há muito tempo e estamos calmos. Joga aqui e tem de se retirar aqui. No que toca ao Leo, faremos o trabalho e os esforços necessários", disse o Robert Fernandez à rádio espanhola Rac1.

Os processos de renovação do espanhol Iniesta, o croata Rakitic e o alemão Ter Stegen também têm tido progressos, adiantou o dirigente, que está "convencido de que os quatro vão continuar a carreira no clube".