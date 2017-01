Representante de Danilo atira-se ao árbitro Luís Godinho

Ontem às 20:54 Facebook

A agência que representa o jogador do F. C. Porto repudia "as injustiças que não deviam acontecer no futebol" e critica a expulsão do médio internacional português no jogo com o Moreirense.

A Element Twelve Sports Consulting, empresa que representa Danilo, saiu a terreiro para defender o jogador, num comunicado de quatro pontos, que transcrevemos na íntegra:

"1 - Quem conhece o Danilo, sabe que é um rapaz extremamente educado e civilizado. Por essas razões, temos a certeza de que ele seria incapaz de agredir um árbitro, basta olhar para o histórico disciplinar do Danilo para perceber que nada consta.

2 - Muito se tem escrito sobre este lance mas as imagens são claras. O que acontece é que o árbitro corre de costas, esbarra no Danilo, imagina que é alvo de agressão e o que consideramos mais grave é resolver expulsar o jogador sem consultar os árbitros auxiliares!

3 - Estamos convictos de que, após visualização das imagens, o árbitro irá entender que a única forma de conseguir camuflar o erro que cometeu é seguir o caminho mais fácil e escrever no relatório de jogo que expulsou o jogador por possíveis palavras proferidas, mas também não foi o caso.

4 - Repudiamos este tipo de injustiças que não deviam ter lugar no futebol. Esta situação prejudicou o jogador, o F. C. Porto, o árbitro, a arbitragem e o Futebol."