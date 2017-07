Resposta do Benfica já está no Instituto do Desporto e Juventude

Luís Mota Hoje às 18:36 Facebook

O Benfica está a fazer todos os esforços para evitar que a interdição do Estádio da Luz, decretada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), vigore na primeira jornada da Liga, frente ao Sp. Braga, no próximo dia 9 de agosto.

Desta forma, as águias já fizeram chegar ao IPDJ a resposta que visa regularizar o regulamento de segurança do recinto encarnado, apurou o JN junto de fonte próxima do processo.

O emblema benfiquista foi, assim, forçado a cumprir o prazo definido pela entidade, como o JN adiantou ontem em primeira mão, para apresentar uma solução às diversas questões levantadas pelo gabinete jurídico do IPDJ e que originaram a interdição da Luz. Isto depois de ter tentado adiar o prazo por um mês na passada sexta-feira.

O próximo passo deste processo será a apreciação dos argumentos do conjunto encarnado por parte do IPDJ. Amanhã poderá ser conhecida uma decisão final, até porque o próprio organismo pretende dar uma resposta célere, segundo apurou o nosso jornal.

Em causa estão, recorde-se, os apoios ilegais dados pelo Benfica aos grupos organizados de sócios nos jogos em casa. Estes apoiantes benfiquistas estão autorizados a entrar no estádio com tarjas e bandeiras, por exemplo, e não são reconhecidos oficialmente como claques, ou GOAs (grupos organizados de adeptos). Além disso, os espaços para estes grupos junto ao recinto das águias e os bilhetes destinados aos adeptos sempre para o mesmo setor estão na base das queixas apresentadas pelo Sporting.