A publicação do F. C. Porto mantém formato em papel e alarga-se às novas plataformas tecnológicas.

A revista Dragões, publicada mensalmente pelo F. C. Porto, passa a ter uma versão digital que pode ser subscrita no site oficial dos azuis e brancos.

O número deste mês já poderá ser lido no computador, telemóvel ou nos smartphones e tem como destaque uma entrevista ao lateral Alex Telles e ainda um perfil do reforço Soares, contratado do Vitória de Guimarães.