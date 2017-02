Ricardo Barros oficializado no Gwangju da Coreia do Sul

Arnaldo Martins Hoje às 11:55 Facebook

Avançado português, de 26 anos, assinou contrato de duas temporadas.

O atacante Ricardo Barros, ex-Cova da Piedade, foi oficializado, este domingo, como o mais recente reforço do Gwangju, da primeira divisão da Coreia do Sul. O avançado levava seis golos apontados esta época na LigaPro, depois de ter marcado 12 ao serviço do Leixões, na época anterior.

O jogador assinou contrato de duas épocas com a formação coreana, que fechou a transferência do atacante, depois de ter estado recentemente a realizar um estágio de preparação, no Algarve.