Ricardo Ferreira e Dyego Sousa não vão à Suécia

Duas baixas por lesão na equipa do Braga que joga esta quinta-feira, em Solna, nos arredores de Estocolmo, com o AIK, para a primeira mão da pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

O treinador do Braga, Abel Ferreira, deixou de fora Dyego Sousa e Ricardo Ferreira dos convocados para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

O defesa central português, que tem realizado trabalho à parte do plantel, não integrou o treino desta terça-feira devido a lesão na coxa esquerda e fica de fora, tal como Dyego Sousa.

O ponta de lança ex-Marítimo está castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e só pode competir internamente a partir de meados de outubro, mas o Braga, com a permissão da UEFA, integrou-o na lista de jogadores que enviou ao organismo que tutela o futebol europeu, ficando agora fora dos eleitos para o primeiro embate com o AIK.

Destaque ainda para as chamadas do reforço Bruno Viana, dos jovens Xadas (19 anos) e Jordão (18) e de Ricardo Horta que está apenas há uma semana a trabalhar em Braga e não realizou qualquer jogo particular.

Os guarda-redes Marafona e Tiago Pereira, assim como o médio, Mauro, têm lesões de recuperação mais longa e Abel Ferreira chamou três guardiões - Matheus, André Moreira e Tiago Sá -, numa convocatória de 20 jogadores, a primeira para um jogo oficial da temporada 2017/18.

A comitiva bracarense parte na quarta-feira, às 09:00, para a Suécia, onde, às 18:00, no Friends Arena, em Estocolmo, a equipa fará o habitual treino de adaptação ao relvado. Meia-hora antes, realiza-se a conferência de imprensa de antevisão da partida de Abel Ferreira e um jogador.

O AIK-Braga, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, tem início às 18:00 de quinta-feira e vai ser arbitrado pelo romeno Ionu Marius Avram.

Lista de 20 convocados: Guarda-redes - Matheus, André Moreira e Tiago Sá; Defesas - Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson; Médios - Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Jordão; Avançados - Wilson Eduardo, Hassan, Rui Fonte, Stojiljkovic, Pedro Santos, Ricardo Horta.