Ricardo Ferreira e Licá para o duelo da "pedreira"

O defesa central do Braga, recuperado de lesão, e o atacante do Estoril, contratado no mercado de inverno, são as maiores novidades dos "onzes" que se defrontam nesta noite de segunda-feira (21 horas), em jogo da 20.ª jornada da primeira Liga de futebol.

Ricardo Ferreira comporá o eixo defensivo do Braga com o o uruguaio Velazquez. Do lado esquerdo da defesa alinhará Marcelo Goiano, também recuperado de lesão. À direita, Baiano retoma a vaga de Paulinho, que foi dono do lugar desde que se transferiu de Chaves mas que, desta vez, fica no banco de suplentes.

Outros dois ex-jogadores do Chaves, os médios Assis e Battaglia comporão o duplo-pivot da equipa de Jorge Simão, que dispõe o ataque com um quarteto clássico, composto por Alan, Pedro Santos, Stojiljkovic e Rui Fonte.

No Estoril, destaca-se, ainda, a titularidade de outro reforço de inverno, o defesa central Gonçalo Brandão. Licá volta ao ataque da equipa onde se notabilizou antes de se transferir para o F.C. Porto e depois de ter concluído o contrato de cedência ao Nottingham Forest. Kléber e André Claro completam o tridente ofensivo dos "canarinhos".

O Braga joga para se resgatar de duas derrotas seguidas para o campeonato e do falhanço na Taça da Liga. Em caso de vitória, a equipa minhota sobe ao terceiro lugar e deixa o Sporting a um ponto e o Vitória de Guimarães a quatro.

O Estoril, que vem de sete derrotas seguidas na Liga, seis delas com o treinador Pedro Carmona, ocupa a penúltima posição, com um ponto de avanço sobre o Tondela e dois sobre o Nacional.

Sob arbitragem de Vasco Santos (Porto), as duas equipas alinharão da seguinte forma:

Braga - Marafona, Baiano, Velazquez, Ricardo Ferreira, Baiano, Assis, Battaglia, Alan, Pedro Santos, Rui Fonte, Stojiljkovic.

Estoril - Moreira, Mano, Gonçalo Brandão, João Afonso, Joel, Diogo Amado, Taira, Mattheus, André Claro, Kléber, Licá.