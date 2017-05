Rio Ave responde a Bernardo Silva e veste-o de verde

Hoje às 16:59, atualizado às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube vilacondense respondeu com humor ao facto de o jogador ter dito que em Portugal e de verde só jogar "no Rio Ave ou no Moreirense".

Benfiquista ferrenho, como o próprio admite sempre que tem oportunidade, Bernardo Silva voltou a fechar a porta a um futuro com a camisola do Sporting.

Em entrevista à SIC, o médio do Mónaco foi questionado se algum se via a jogar num clube que veste de verde e ironizou. "Em Portugal? Só no Rio Ave, se calhar, ou no Moreirense", respondeu o internacional português.

Ora, não será por falta de vontade dos vilacondenses que isso não vai acontecer. Foi através das redes sociais que o Rio Ave abriu as portas a Bernardo Silva. Para já, só em tom de brincadeira...