Rio Ave demarca-se de suspeitas e critica atraso da Santa Casa

O clube vila-condense emitiu, esta terça-feira, um comunicado relativo à anulação das apostas no jogo Feirense-Rio Ave e garantiu a integridade de todos os seus atletas.

No documento, assinado pelo presidente do Rio Ave, António Silva Campos, o clube começa por criticar a forma como alguma Imprensa divulgou o caso, contribuindo para "o alarmismo geral, pondo em causa a honra, honestidade e integridade dos profissionais e Instituições envolvidos".

"Antes que o DJSCML [Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa] apresentasse qualquer justificação ou esclarecimento, alguma imprensa foi célere em apontar o caso como suspeita de manipulação, recordamos, a poucas horas de um jogo, onde as duas equipas envolvidas precisavam e tudo iriam fazer para vencer, bem como a equipa de arbitragem, certamente, iria dar o seu melhor em nome do profissionalismo", pode ler-se no comunicado, que também critica a demora na reação por parte da Santa Casa.

"O Rio Ave FC considera que o esclarecimento do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi útil, mas tardio, já que na nossa perspetiva o mesmo deveria ter sido simultâneo à suspensão das apostas em causa, não permitindo alarmismos e esclarecendo a opinião pública e a imprensa", escrevem os vila-condenses, antes de deixarem uma garantia.

"O Rio Ave FC orgulha-se de ter nos seus quadros atletas e profissionais íntegros e competentes, acima de qualquer suspeita, que diariamente são, como é do reconhecimento público, excelentes agentes promotores do desporto e do futebol [...] O Rio Ave FC demarca-se deste e qualquer assunto que desvirtue ou ponha em causa a verdade desportiva".