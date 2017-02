Ontem às 22:55 Facebook

Um golo de Rafa Soares bastou ao Rio Ave para bater o Braga, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da primeira Liga de futebol, disputado nesta noite de quinta-feira, em Vila do Conde.

O Rio Ave somou a oitava vitória e subiu ao nono lugar, em igualdade pontual (27) com o Chaves, oitavo classificado.

O Braga sofreu a segunda derrota seguida no campeonato e mantém-se no quarto lugar, a dois pontos do Sporting e uma unidade acima do Vitória de Guimarães.