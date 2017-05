Rio Ave e Benfica empatados a zero ao intervalo

JN Hoje às 21:00 Facebook

Terminou sem golos a primeira parte do Rio Ave-Benfica, que arrancou às 20.15 horas deste domingo.

Os vila-condenses até podiam ter marcado logo aos dois minutos de jogo - num livre, Ederson saiu mal e Pizzi quase introduzia a bola na própria baliza -, mas o Benfica também teve várias ocasiões para marcar: uma das mais perigosas saiu dos pés de Jonas, aos 14 minutos, com a bola a rasar o poste.

O Benfica lidera o campeonato com 75 pontos e, em caso de triunfo sobre o Rio Ave, garante uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo classificado, o F. C. Porto - que, neste sábado, empatou (1-1) com o Marítimo.

O Rio Ave tem 45 pontos e, se vencer, iguala o Marítimo no sexto lugar, o último a valer uma vaga na Europa.