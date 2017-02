Rio Ave e Marítimo empatam em Vila do Conde

Hoje às 21:58 Facebook

Jogo que fechou a jornada 21 da Liga terminou sem golos.

Rio Ave e Marítimo não encontraram o caminho dos golos em Vila do Conde e empataram-se num duelo com vista para os lugares europeus.

A jogar em casa, os vilacondenses assumiram as despesas do encontro, tiveram mais remates e dispuseram de boas oportunidades para desfazer nulo, mas até os postes lhe negaram a felicidade.

O Marítimo, pouco dado a aventuras ofensivas, teve no aspeto defensivo o segredo da conquista do ponto que lhe vale a aproximação ao quinto lugar da classificação, agora à distância de três pontos. O Rio Ave mantém-se no nono lugar com 28 pontos.