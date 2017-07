Rio Ave recebe Geraldes com livro de Saramago

Hoje às 16:31, atualizado às 16:41 Facebook

O Rio Ave anunciou a chegada de Francisco Geraldes, cedido pelo Sporting, de forma original. O clube de Vila do Conde aproveitou a veia literária do futebolista, para mostrar uma fotografia em que surge um livro de José Saramago, um dos autores favoritos do jogador.

Poucos dias após Francisco Geraldes ter sido fotografado, antes de um jogo de pré-época que o Sporting realizou no estágio na Suíça, a ler o livro "Ensaio Sobre a Cegueira", o médio foi cedido ao Rio Ave, que aproveitou para apresentar o jogador de forma inovadora, nas redes sociais.

Uma foto acompanhada da frase "bem-vindo", sem referência ao internacional sub-21 dos leões indiciou imediatamente tratar-se de Francisco Geraldes.

Já em abril, o futebolista foi muito falado nas redes sociais, ao regressar a casa de metropolitano, após um jogo do Sporting.