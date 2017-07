Rio Ave perde com o Angers no jogo de apresentação

Ontem às 21:42 Facebook

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, perdeu este sábado, por 1-0, com a equipa francesa do Angers, num jogo de preparação que serviu para os vila-condenses se apresentarem aos seus adeptos.

O tento que desequilibrou o desafio para a formação do principal escalão do futebol gaulês foi apontado por Guillaume, aos 16 minutos, expondo ainda algumas fragilidades no Rio Ave.

Este ensaio que foi antecedido da apresentação do grupo de trabalho vila-condense para a nova temporada, com os jogadores, técnicos e dirigentes a serem chamados, individualmente ao centro do terreno, não havendo surpresas em relação a reforços.

No jogo em si, a equipa dos Arcos mostrou algumas dificuldades para contrariar a pressão e maior poderio físico dos franceses, mostrando que o novo técnico Miguel Cardoso ainda tem algum trabalho pela frente para rotinar a equipa.

Assim, pouco depois do quarto de hora, e numa jogada onde a defesa do Rio Ave mostrou alguma apatia, Guillaume, num remate de ângulo apertado, inaugurou o marcador.

O Rio Ave ainda tentou reagir à contrariedade, mas, a apresentar um futebol muito derivado para o centro do terreno, o melhor que conseguiu foi um par de remates de Tarantini e Nadjak.

No segundo tempo, e com as muitas alterações em ambas as equipas, a qualidade do jogo decaiu, e apesar do Rio Ave ter conseguido algum ascendente, não disfarçou dificuldades na finalização.

O próximo compromisso dos vila-condenses é já oficial, e acontece a 30 de julho, para a Taça da Liga, onde a equipa de orientada por Miguel Cardoso vai defrontar o vencedor do embate entre o Cova da Piedade e Nacional da Madeira.