Rio Tinto recusa jogar com Canelas e pode entregar subida ao clube de Gaia

O S. C. Rio Tinto confirmou, esta segunda-feira, que não irá jogar no próximo domingo com o Canelas, desafio relativo à oitava jornada da fase de subida da Divisão d'Elite e poderá hipotecar as aspirações de subida ao Campeonato de Portugal.

Desta forma, o Canelas tem a porta aberta para subir de divisão, já que, a duas jornadas do fim da competição, encontra-se apenas a dois pontos de distância do S. C. Rio Tinto, clube que está em primeiro lugar.

Tal como o JN já havia noticiado no sábado, a falta de comparência prende-se com a recusa da quase totalidade do plantel em defrontar a equipa gaiense. Como consequência será punido com uma derrota, por 3-0, e uma multa de 750 euros.

Ainda na memória está o jogo da primeira volta desta segunda fase, disputado a 2 de abril, que foi interrompido aos dois minutos, devido à agressão de Marco Gonçalves, avançado da equipa gaiense, ao árbitro José Rodrigues.

Depois de 12 dos 13 adversários se terem negado a jogar contra o Canelas na primeira fase - o Candal foi a exceção -, é a primeira vez que um clube recusa defrontar a equipa capitaneada por Fernando Madureira, líder dos SuperDragões, na fase de subida ao Campeonato de Portugal.