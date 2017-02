Roger Federer nos 'courts' pelo menos até 2019

Hoje às 17:35, atualizado às 17:51 Facebook

O tenista suíço Roger Federer comprometeu-se a participar nas próximas três edições do Torneio ATP de Basileia, anunciaram, esta terça-feira, os organizadores da prova, o que significa que Federer vai estar presente nos 'courts' pelo menos até 2019.

s organizadores do torneio disseram que estão "particularmente felizes" por terem "conseguido assinar um contrato de três anos com Federer", conforme se pode ler no comunicado publicado no sítio oficial da prova.

Por seu lado, o suíço, número nove mundial, admitiu estar impaciente por jogar à frente do seu público no próximo outono e afirmou que "jogar em Basileia é sempre um grande momento do ano", por estar na sua terra natal.

O torneio disputa-se todos os anos no final da época e, em 2017, vai realizar-se de 21 a 29 de outubro.

Com este contrato, Federer continua a carreira pelo menos até ao final da época de 2019, altura em que terá 38 anos.

O tenista suíço já conta com 18 títulos de 'Grand Slam', o último conquistado em janeiro, na Austrália, contra o espanhol Rafael Nadal.