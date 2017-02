Ronaldo e Sérgio Ramos recuperados e disponíveis para o Valência

Hoje às 13:44, atualizado às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional portugués Cristiano Ronaldo e o central Sérgio Ramos estão disponíveis para alinhar na partida de quarta-feira com o Valência, tendo integrado a sessão de treino de hoje do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, noticiou hoje a agência noticiosa espanhola EFE, integrou "com total normalidade" os trabalhos da equipa, depois de na segunda-feira ter treinado à parte do plantel.

O 'capitão' dos 'merengues', por seu turno, está recuperado da lesão sofrida na partida da Liga dos Campeões frente ao Nápoles e poderá regressar para a viagem a Valência.

O lateral direito brasileiro Danilo permanece a única baixa na equipa comandada por Zinedine Zidane, que já pode contar com o português Fábio Coentrão, bem como com o central internacional luso Pepe.

O Real Madrid lidera a liga espanhola de futebol com 52 pontos, apenas mais um do que o FC Barcelona, mas com menos dois jogos disputados, um deles o que cumpre quarta-feira em Valência.