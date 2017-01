Ronaldo marca mas Real perde em Sevilha nos últimos minutos

M.P. Hoje às 21:44 Facebook

O avançado português deu vantagem aos merengues na Andaluzia, mas tudo mudou nos últimos cinco minutos.

Depois do empate cheio de golos (3-3) a meio da semana, para a Taça do Rei, Sevilha e Real Madrid voltaram a medir forças este domingo, mas desta vez para o campeonato, com os andaluzes em busca de recuperar o segundo lugar da classificação, perdido, na véspera, para o Barcelona.

Num duelo intenso, mas com poucas oportunidades - sobretudo na primeira parte -, tudo começaria a mudar ao minuto 67. Carvajal entrou na área do Sevilha e, aparentemente, sofreu falta (num lance polémico) do guarda-redes Sergio Rico.

Ainda antes de se encarregar da marcação do castigo máximo, Ronaldo atirou a bola às costas de um defesa do Sevilha, que tinha tentado danificar a marca de grande penalidade e, assim, dificultar a cobrança. Mesmo com a confusão que se seguiu, CR7 manteve toda a calma do mundo e transformou o penálti no primeiro golo.

O Real Madrid estava bem encaminhado para recuperar os cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona - e com um jogo a menos -, mas o cenário mudou completamente. Aos 85 minutos, Sergio Ramos marcou na própria baliza e, em cima dos 90, Stevan Jovetic assinou um remate fantástico e contou com a "participação" de Keylor Navas para a reviravolta.

Com o triunfo, os andaluzes voltaram a subir ao segundo lugar, com mais um ponto do que o Barça e a um dos merengues, que têm um jogo a menos.