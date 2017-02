Rooney dá nega à China e fica no Manchester United

Hoje às 20:35 Facebook

O futebolista inglês Wayne Rooney, recordista de golos pelo Manchester United, de José Mourinho, pôs esta quinta-feira fim aos rumores que o ligavam a uma transferência para China ao garantir que vai "continuar no clube".

"Apesar do interesse que outros clubes mostraram em mim e pelo qual estou agradecido, quero terminar com os rumores e dizer que vou ficar no Manchester United", explicou o avançado, de 31 anos, em comunicado.

O internacional inglês quer ser "uma parte importante da equipa e ajudar na luta para ter êxito nas quatro frentes" em que o clube compete, classificando esta temporada como "um momento muito emocionante" do qual quer ser parte.

Segundo a imprensa britânica, que chegou a dar o futebolista como certo num clube chinês, o agente do atleta estava na China a negociar a transferência, que seria finalizada antes do fecho do 'mercado' na Ásia, a 28 de fevereiro.

O contrato do avançado inglês é válido até junho de 2019. Rooney leva 29 jogos e cinco golos esta temporada sob o comando de José Mourinho, que esta semana disse que "não podia garantir" que o jogador ia continuar no clube para lá da presente época.