Rooney salva Mourinho nos descontos

O Manchester United empatou (1-1) no terreno do Stoke City e pode ficar a 14 pontos da liderança da Premier League se o Chelsea vencer, este domingo, o Hull City de Marco Silva.

Depois de seis vitórias consecutivas para o campeonato terem sido interrompidas com o empate com o Liverpool, no início da semana, o United voltou a escorregar e a tarde só não foi pior porque Wayne Rooney saltou do banco para fazer história.

Juan Mata marcou, na própria baliza, aos 19 minutos, e o empate só chegaria aos 90+4 minutos. Rooney, que tinha entrado para o lugar de Mata, assinou o golo 250 com a camisola do Manchester United e tornou-se no melhor marcador de sempre da história do clube, ultrapassando Sir Bobby Charlton.

Apesar do soberbo livre do internacional inglês, os os red devils desperdiçaram a oportunidade de se aproximarem do Liverpool que, ao início da tarde, foi surpreendido em casa pelo Swansea.

Às 17.30 arranca o Manchester City-Tottenham, fundamental na luta pelo título inglês e pelos lugares que dão acesso direto à Champions League 2017/18.