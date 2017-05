Rotunda do Marquês já está "reservada" para o Benfica

Hoje às 15:47, atualizado às 15:59 Facebook

A Rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, tem afixada, desde esta segunda-feira, uma faixa onde se lê "Reservado Benfica 36", numa alusão ao 36.º campeonato que as águias estão a disputar e que poderão vencer, já no sábado.

No canto direito da faixa vermelha, em jeito de assinatura, surge o símbolo da claque benfiquista, os "No Name Boys".

Com o resultado (0-1) deste domingo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, o Benfica está a uma vitória de se sagrar tetracampeão nacional, pela primeira vez na história. Terá, para isso, de vencer na Luz, ao V. Guimarães, no sábado (18.15 horas).

A rotunda da Praça do Marquês de Pombal é, tradicionalmente, o palco lisboeta dos festejos benfiquistas, onde confrontos entre adeptos e agentes da PSP são comuns, razão pela qual o dispositivo de segurança deverá estar reforçado.