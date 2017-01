Ruca assina pelo Tondela até 2019

Ontem às 18:32 Facebook

O defesa esquerdo é reforço de Petit, depois de ter alinhado no V. Setúbal durante a primeira metade da temporada.

Rui Chaves, conhecido como Ruca no mundo do futebol, é natural de Tondela e regressa, agora, ao clube onde começou no futebol e que representou em 2009/10 e 2011/12.

O lateral esquerdo, de 26 anos, assinou até 2019, depois de ter sido pouco utilizado por José Couceiro em Setúbal (um jogo no campeonato e dois na Taça da Liga), onde fez uma boa época de 2015/16: 28 jogos disputados e um golo marcado.