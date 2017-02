Rui Costa vence Volta a Abu Dhabi

Hoje às 18:21, atualizado às 18:30 Facebook

Ciclista português confirmou o favoritismo na última etapa da prova.

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) ganhou, este domingo, a Volta a Abu Dhabi, após a quarta e última etapa, cumprindo a tarefa de defender a liderança nos 143 quilómetros percorridos no Circuito Yas Marina.

No habitual palco do Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, o corredor da Póvoa de Varzim, de 30 anos, terminou a etapa integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, o australiano Caleb Ewan (ORICA-Scott), que bateu ao sprint o britânico Mark Cavendish (Dimension Data) e o alemão André Greipel (Lotto Soudal), em 3:03.06 horas de corrida.

Rui Costa, campeão do mundo em 2013, alcançou a sua sexta vitória em provas por etapas, depois dos Quatro Dias de Dunquerque em 2009, da Volta à Comunidade de Madrid em 2011 e de três edições da Volta à Suíça (2012, 2013 e 2014).